جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاي وتفهنا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية في نهطاي "مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، ووحدة طب الأسرة، ومدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، ومدرسة نهطاي الإعدادية الحديثة، ومحطة مياه نهطاي.

وفي تفهنا العزب، تفقد المحافظ مدرسة تفهنا العزب الثانوية، ووحدة تفهنا الابتدائية، والشهيد محمد زرد، ومجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، ومركز الشباب.

وخلال جولته، أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتي تفهنا العزب ونهطاي تسير على قدم وساق، تمهيداً للافتتاح الرئاسي لهما.