شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في ورشة العمل الختامية للمرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت بأوغندا، وبحضور هيلين أوودا وزيرة الدولة للثروة السمكية الأوغندية، ومحمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا، وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، ومسئولي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، وعدد من المنتفعين بالمشروع ببحيرتي كيوجا وألبرت.

وقد تم خلال ورشة العمل عرض أهداف المشروع والأنشطة المختلفة الخاصة بالمرحلة الثانية والتي تم تنفيذها خلال المشروع، والذي يقوم بتنفيذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعاون مع قطاع شئون مياه النيل.

كما استعرض ممثلو المناطق الثلاث المنفذ بها المشروع في بحيرتي كيوجا وألبرت الدروس المستفادة من المشروع والفوائد المكتسبة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي - في كلمته أمام ورشة العمل - تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا في مجال مقاومة الحشائش المائية منذ عام ١٩٩٩ بمنحة مصرية ٣٠ مليون دولار خلال المراحل المختلفة، والتي بدأت بإطلاق "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ونهر كاجيرا ، والذى إنتهت المرحلة الخامسة منه بتطهير بحيرة فيكتوريا ، وإنشاء مرسي نهري بمقاطعة كامونجا الأوغندية، بالإضافة لمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع "إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت" والتي بدأت في شهر أكتوبر ٢٠٢٠، واشتملت أنشطتها على مكافحة الحشائش بالطرق الميكانيكية واليدوية بموقع بوجوندو في بحيرة كيوجا وموقع وانسيكو في بحيرة ألبرت، بالإضافة لمتابعة أداء أنشطة المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات جديدة تتعامل مع الحشائش من خلال طريقتين ميكانيكيتين، الأولى تهدف إلى إزالة الحشائش الطافية ، والثانية للتعامل مع الحشائش القريبة من الشاطئ.

وأشار وزير الري إلى أن المشروع ساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي، الأمر الذي انعكس على سد جزء من الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل والحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة.

وأكد عبدالعاطي أهمية الحفاظ على الأشجار من استخدامها كوقود وتوفير البديل، حيث يتم من خلال هذا المشروع التعامل مع مشكلة الحشائش وورد النيل وتحويلها من مشكله إلى فرصة من خلال استخدامها لتوليد طاقة نظيفة (البيوجاز) بديلا عن قطع الأشجار لاستخدامها كوقود، حيث تم توزيع ١٧ وحدة غاز حيوي (بيوجاز) للاستخدامات المنزلية على الأسر المستفيدة بالتنسيق مع فريق العمل الأوغندي باعتباره مصدر رخيص ونظيف للطاقة وأقل تأثيرا على البيئة من مصادر الطاقة الأخرى ، بالإضافة لإستخدام الحشائش المزالة والمخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوي المستخدم في زيادة إنتاجية التربة الزراعية.

وفي إطار التطوير الشامل لكافة الاستراحات التابعة للوزارة، تفقد وزير الري، يرافقه أعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، استراحات الري المصري بمدينة كمبالا، والتي يتم العمل على تأهيلها حاليا بالتشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري بأوغندا توفيرا للنفقات.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه تم عمل تطوير شامل لمقار بعثة الري المصرية فى أوغندا والذي لم يتم سابقا خلال ٦٠ عاما.