مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة، وأدى المقتحمون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية في المسجد ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، تلبية لدعوات تطلقها جماعات "الهيكل" المُتطرفة، وذلك في مُحاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مُشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمقدسيين والمُصلين في الأقصى، إضافة إلى جُملة من الاستفزازات بحق الشبان.