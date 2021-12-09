المواطن السعودي خالد العتيبي يروي تفاصيل اعتقاله بالخطأ في مطار باريس على خلفية قضية مقتل خاشقجي

روى المواطن السعودي خالد العتيبي، اليوم الخميس، تفاصيل اعتقاله بالخطأ في مطار باريس على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وإطلاق سراحه بعد أقل من 24 ساعة، بعد تدخل من سفارة الرياض في فرنسا.

وقال العتيبي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الخميس، إن سلطات المطار اصطحبته إلى غرفة زجاجية مراقبة بالكاميرات، مشيرًا إلى أنَّه لم يستطع النوم خلال ساعات احتجازه لأن الغرفة لم تكن مريحة.

وأوضح العتيبي، أنَّه طلب أكثر من مرة التواصل مع السفارة السعودية بباريس، لكن طلبه كان يقابل بالرفض من سلطات المطار، حتى الهاتف الخاص به لم يكن مسموحًا له باستخدامه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السفير لم يقصر معه بعد معرفة الواقعة.

وتابع: "في الصباح جاءت ضابطة كان التواصل معها أسهل، ووقتها تلقيت اتصالًا من السفارة وسمحوا لي بالرد، ليطلب مني المسؤول في السفارة إرسال موقعي ليتمكن من الوصول إليّ، وبالفعل أرسلته، وجاءني أحد مسؤولي السفارة وجلس معي وطمني".

واختتم العتيبي: "قال لي مسؤول السفارة، إنَّ السفير أسند قضيتي لمحامٍ فرنسي كبير، فشكرته وطلبت منه فقط خروجي من المكان الذي أجلس فيه، وبعدها جاء أحد ضباط المطار وأكد صدور قرار بإطلاق سراحي".

وكان قد تم اعتقال الرجل في مطار شارل دي جول في باريس الثلاثاء الماضي.

وأعلنت السفارة السعودية في باريس إثر ذلك أن الرجل الذي تم القبض

عليه ليس له أي علاقة بقضية خاشقجي وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأكد مصدر تابع لأجهزة الأمن السعودية الثلاثاء أن المتّهم خالد العتيبي الحقيقي وكل المتّهمين في القضية مسجونون في المملكة. وأضاف "مئات السعوديين يحملون هذا الاسم".

وأعلن الادعاء الفرنسي أمس الأربعاء، أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه، بسبب تشابه في الأسماء.

وقتل خاشقجي يوم الثاني من أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتجري محاكمة 26 متهما في القضية في إسطنبول منذ أكثر من عام.

وتعتبر المحاكمة حتى الآن رمزية لأنها انعقدت في ظل غياب المتهمين.

ويحل موعد جلسة المحاكمة المقبلة في إسطنبول في 24 فبراير.