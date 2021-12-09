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اشتعلت النيران، الخميس، في المقر المركزي لحركة النهضة التونسية، بمنطقة مونبليزير، وتصاعد الدخان والسنة النيران بداخله.

وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم، بحسب إذاعة "موزاييك.إف.إم" التونسية.

وتدخلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين داخل المقر.

ولم يتم معرفة أسباب الحريق، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة كل الملابسات.

وتعرض العديد من القيادات الإخوانية التونسية بداخل المقر، لإصابات جسيمة على غرار رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي قفز من الطابق الأول لإنقاذ نفسه إضافة إلى خسائر مادية لحقت تجهيزات المقر.

والإثنين الماضي، أعلن 15 عضوا في مجلس الشورى بالحركة تعليق عضويتهم بالمجلس حتى اعتزال راشد الغنوشي السياسة والتنحي عن رئاسة الحركة.

ويعتبر مجلس الشورى بحركة النهضة بتونس، أهم جهاز داخل الحركة منذ تأسيسها حيث يسيطر على إدارته راشد الغنوشي منذ سنة 1981، تاريخ التأسيس الفعلي لحركة النهضة التي سميت سابقا بـ"حركة الاتجاه الإسلامي".