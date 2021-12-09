تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، بالمقر المركزي لحركة "النهضة" بالعاصمة التونسية وإخماده بالكامل.

وتعرض القيادي بالحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض - حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء - إلى إصابات على مستوى الرجلين إثر قفزه من نافذة بالطابق الثاني لمقر الحركة هربا من ألسنة اللهب وتم نقله لمؤسسة صحية لتلقي الإسعافات، فيما أكد آخرون إصابة القيادي ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق.

وكان بعض الموظفين المتواجدين بمقر الحركة قد اضطروا للقفز من نوافذ المبنى بعد أن حاصرهم الدخان، في حين تمكنت وحدات الحماية المدنية من إجلاء بقية الموظفين العالقين داخل المبنى، وذلك وفق تصريحات متطابقة لشهود عيان.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى اندلاع الحريق بالمقر المركزي لحركة النهضة .. ويشهد محيط مبنى الحزب حضورا مكثفا لأفراد الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية.