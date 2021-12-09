روما الإيطالي يتصدر مجموعته ويتأهل لدور الستة عشر بدوري المؤتمر الأوروبي

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أنهى روما الإيطالي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه على سيسكا صوفيا البلغاري 3 / 2.

وفي نفس المجموعة، سقط بودو جليمت النرويجي في فخ التعادل مع مضيفه زوريا لوجانسك الأوكراني 1 / 1.

ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن بودو جليمت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل زوريا لوجانسك المركز الثالث برصيد سبع نقاط ويتذيل سيسكا صوفيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وسيلعب روما في دور الستة عشر، بينما سيخوض بودو جليمت مباراة خروج المغلوب في مواجهة أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفاز لاسك لينز النمساوي على ضيفه هلسنكي الفنلندي 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الأولى.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل مكابي تل أبيب الإسرائيلي مع مضيفه ألاشكيرت الأرميني 1 / 1.

ورفع لينز النمساوي رصيده إلى 16 نقطة لينهي دور المجموعات متصدرا بفارق ست نقاط عن مكابي تل أبيب صاحب المركز الثاني، فيما يحتل هلسنكي المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتذيل ألاشكيرت الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسيلعب لينز في دور الستة عشر بصفته متصدرا لمجموعته، فيما سيلعب مكابي تل أبيب في دور خروج المغلوب أمام أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الثانية، عزز جينت صدارته بالفوز على فلورا تالين الاستوني 1 / صفر، فيما تأهل بارتيزان بلجراد لدور خروج المغلوب بتعادله مع أنورثسيس فاماجوستا القبرصي 1/ 1 .

ويتصدر جينت المجموعة برصيد 13 نقطة، ليتاهل إلى دور الستة عشر، فيما سيخوض بارتيزان بلجراد مباراة في دور خروج المغلوب مع أحد الفرق أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتصدر روما الإيطالي المجموعة الثالثة، بعد فوزه على سيسكا صوفيا البلغاري 3 / 2، فيما تعادل بودو جليمت النرويجي مع زوريا لوجانسك الأوكراني 1 / 1.

وفي المجموعة الرابعة، تغلب الكمار الهولندي على ضيفه راندرس الدنماركي 1 / صفر، فيما فاز كلوج الروماني على يابلونتس التشيكي 2 / صفر.

وبهذه النتيجة أنهى الكمار دور المجموعات متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق سبع نقاط عن راندرس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يابلونتس المركز الثالث برصيد ست نقاط وكلوج الروماني في المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط.