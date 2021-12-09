 حملة شرطية موسعة ضد عصابة اتجار بالمخدرات في غرب ألمانيا ولوكسمبورج - بوابة الشروق
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حملة شرطية موسعة ضد عصابة اتجار بالمخدرات في غرب ألمانيا ولوكسمبورج

أوبرهاوزن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:04 ص

شنت الشرطة حملة تفتيش على عديد من المباني في ولايتي شمال الراين-فيستفاليا وهسن الألمانيتين، وكذلك في لوكسمبورج ضد عصابة مشتبه بها، متهمة بإدارة الاتجار في الماريجوانا على نطاق واسع.

وذكرت الشرطة الجنائية الألمانية في مدينة أوبرهاوزن غرب ألمانيا، صباح اليوم الخميس، أن حملة التفتيش والاعتقالات شملت مدن أوبرهاوزن ومدباخ وهاينسبرج ولودنشايد وبوتروب وجلزنكيرشن وإسن في ولاية شمال الراين فيستفاليا، وكذلك مدينة كورباخ بولاية هسن، وكذلك مدينة شتراسن في لوكسبمورج.

وتم البحث في الأماكن التي تم تفتيشها عن أدلة من شأنها إثبات صحة الاشتباه العاجل ضد أفراد العصابة.


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