حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة لتعويض المتضررين من أوميكرون

دعت نائب زعيم حزب العمال البريطاني، أنجيلا راينر، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات بشأن دفع رواتب مرضية للمتضررين من متحور كورونا "أوميكرون"، وما تبعه من فرض تدابير جديدة، فضلا عن بذل المزيد من الجهود بشأن التهوية في المدارس.

وقالت أنجيلا، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "عقدنا اجتماعا، وتحدث كير ستارمر (زعيم حزب العمال)، إلى كبير المسؤولين الطبيين، وتلقى تقريرا من أولئك الذين هم في موقع معرفي، الذين قالوا إننا بحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات".

وأضافت: "لذا، فإن حزب العمال يتبع النصائح الطبية والعلمية والخبراء في هذا الشأن، ونأمل أن يفعل الناس ذلك". وتابعت: "لقد قوض بوريس جونسون (رئيس الوزراء البريطاني) تلك الجهود بالكامل، إنه أمر مخيب للآمال".

وأوضحت نائب زعيم حزب العمال: "أدعو الحكومة اليوم إلى توفير أجر مرضي للناس، هذه مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بقدرة الناس على فعل الشيء الصحيح والعزل الذاتي، إنهم يحتاجون إلى أجر مرضي حتى يحدث ذلك، وسيساعد ذلك في السيطرة على الفيروس".

وتابعت: "علينا التأكد من أن لدينا تهوية مناسبة في المدارس، فالجو بارد في هذا الوقت من العام، ولا تزال العديد من المدارس تفتقر إلى التهوية الكافية".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب إفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.