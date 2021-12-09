أطلقت شركة إمدادات الطاقة نظاما جديدا لحماية شبكة الطاقة الشمسية يتيح لها دفع ما يصل إلى 150 دولارا أستراليا (107 دولارات أمريكية) سنويا لأصحاب المنازل مقابل عدم ضخ الكهرباء التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى شبكة الكهرباء في البلاد، في الأوقات التي تسجل فيها الشبكة فائضا في الإمدادات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة حريصة على الحد من ضخ الكهرباء المنتجة من ألواح الطاقة الشمسية المنزلية إلى شبكة الكهرباء عندما تكون أسعار توريد هذه الكهرباء أعلى من أسعار إعادة بيعها للعملاء بهدف تقليل الالتزامات المالية للشركة.

كان توسع الأستراليين في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل قد أدى إلى فوضى في سوق الطاقة المحلية.

وأدت زيادة الإمدادات من هذه الكهرباء إلى تراجع أسعارها خلال ساعات النهار، وأصبحت أسعار الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل أعلى من أسعار إعادة بيعها للعملاء خلال الفترة من السادسة صباحا إلى الخامسة مساء في ولاية ساوث أستراليا يوم 21 نوفمبر الماضي عندما وفر إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية كامل احتياجات الولاية من الكهرباء لفترة من الوقت.

وأصدرت الولاية معايير تسمح لمنظم سوق الكهرباء بفصل أنظمة ألواح الطاقة الشمسية المنزلية عن الشبكة العامة في حالة وفرة الإمدادات.

في الوقت نفسه فإن أسعار الطاقة السلبية أدت إلى تضرر أسطول محطات كهرباء أيه.جي.إل التي تعمل بالفحم، حيث تعتزم الشركة وقف تشغيل المحطات خلال 2022.