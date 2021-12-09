مدرب تونس : معلول غير جاهز لمواجهة عمان

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أكد منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي المشارك في كأس العرب على عدم جاهزية علي معلول الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض خلالها خلال منافسات البطولة.

ويلتقي المنتخب التونسي مع شقيقه العماني مساء الغد ضمن مباريات دور الـ8 من البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الكبير في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" معلول غير جاهز للمشاركة في المباراة .. اللاعب عاد للتدريبات الجماعية ولكنه غير جاهز".

وأضاف :" استعدنا كلًا من حمزة المثلوثي ومحمد علي بن رمضان بعد تعافيهم".

وغاب المثلوثي مدافع الزمالك الأيمن عن مباريات منتخب بلاده منذ إنطلاق البطولة بسبب إيجابية عينة فيروس كورنا الخاصة باللاعب.

ويضم المنتخب التونسي بين صفوفه كلًا من علي معلول مدافع الأهلي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.