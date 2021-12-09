وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات تنفذ مشروعات بـ 17 مليار جنيه

تلقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مع المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقريرًا حول نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي ومباني خدمية ومحطات معالجة، ومحطات رفع وشبكات انحدار، وأعمال كهرباء وغيرها، في إطار المساهمة في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار التقرير إلى أن شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) ، النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالي 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصري، بحسب بيان اليوم الخميس.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.