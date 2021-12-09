منظمات تونسية وإيطالية تندد بوفاة مهاجر تونسي من بين المحتجزين في مركز للترحيل

نددت أكثر من 20 منظمة تونسية وإيطالية بالوفاة "المسترابة" لمهاجر تونسي من بين المحتجزين في مركز للإيواء قبل الترحيل بعد أن تم نقله الى مستشفى في روما.

وكان المهاجر التونسي وسام عبد اللطيف /26 عاما / وهو من مدينة قليبية التونسية توفي بسبب نوبة قلبية يوم 28 نوفمبر في مستشفى سان كاميليو بروما بعد أن تم نقله من مركز الترحيل بونتي جاليريا.

وتشتبه المنظمات، الموقعة على بيان تنديد، بخضوع عبد اللطيف لوسائل تقييد خلال علاجه بالمستشفى ما تسبب له في نوبة قلبية.

وتحقق السلطات الإيطالية في الحادثة لمعرفة أسباب الوفاة فيما ينتظر ما ستكشف عنه نتائج التشريح الطبي.

ومثل الآلاف من التونسيين، الذين ينطلقون من السواحل التونسية على متن قوارب، وصل عبد اللطيف إلى جزيرة صقلية في بداية أكتوبر ليخضع أولا للحجر الصحي على متن قارب، ثم جرى نقله إلى مركز للاحتجاز تمهيدا لترحيله.

وبحسب المعلومات، التي أوردها البيان، نقل عبداللطيف إلى المستشفى بعد ظهور أعراض عن معاناته النفسية في مركز الترحيل، لكن عائلته في تونس قالت إنه رياضي ولا يعاني من مشاكل صحية أو نفسية.

وقال مورو بالما رئيس السلطة الضامنة لحقوق المساجين والأشخاص المحرومين من الحرية للصحافة، الإيطالية إن التحاليل الطبية الخاصة بوسام كانت عادية ولا تشير إلى أي مشاكل صحية لديه.

ووفق بيان المنظمات المنددة، ينظر إلى وسام كمثال لممارسة واسعة النطاق ضد المهاجرين التونسيين في مراكز الاحتجاز بناء على اتفاقات ثنائية موقعة بين السلطات الإيطالية والتونسية وإلى اتفاقات تمويل على حساب حق الشعب التونسي في الحماية الدولية.

ونقل البيان شكاوي المهاجرين من الظروف غير الانسانية في مراكز الترحيل، كما طالب بمراجعة نظام الاحتجاز الإداري في إيطاليا والذي يمس بشكل خاص المهاجرين التونسيين.

ومن بين الموقعين على البيان رابطة حقوق الانسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود، وحركة مساعدة الإيطالية والائتلاف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية و"حملة اتركونا ندخل" الإيطالية.

وكان مسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعنى بالهجرة كشف لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) عن تسارع وتيرة ترحيل التونسيين المقيمين بصيغ غير قانونية من إيطاليا.

وقال المسؤول رمضان بن عمر، إن عدد التونسيين الذين يجري ترحيلهم أسبوعيا تضاعف أربع مرات ليبلغ 160 مرحلا أسبوعيا نحو مطار طبرقة شمال غرب تونس "نحو 200 كيلومتر من العاصمة".

وتابع بن رمضان: "يجري في الأغلب الاستناد إلى اتفاقات سرية، وهي محاضر جلسات بين الحكومتين الإيطالية والتونسية، بعيدا عن الرقابة البرلمانية والتشريعية".

وخلال شهر نوفمبر الماضي ، رحلت السلطات 550 تونسيا من إيطاليا وأعدادا أقل من ذلك من ألمانيا، وفق ما صرح به بن رمضان.