رئيس الوزراء اللبناني يبحث في القاهرة استجرار الغاز المصري

وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، في زيارة لمصر، هي الأولى إلى خارج لبنان منذ توليه مهام منصبه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبلي ميقاتي، الذي يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتتناول زيارة ميقاتي، في مصر، دعم علاقات التعاون بين مصر ولبنان في كل المجالات وسبل تطويرها في الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتزويد لبنان بالغاز المصري، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات اللبنانية الخليجية ودور مصر وجامعة الدول العربية فى دعم تلك العلاقات.