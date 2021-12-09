 رئيس الوزراء اللبناني يبحث في القاهرة استجرار الغاز المصري - بوابة الشروق
الخميس 9 ديسمبر 2021 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء اللبناني يبحث في القاهرة استجرار الغاز المصري

د ب ا
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:34 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 10:34 ص

وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، في زيارة لمصر، هي الأولى إلى خارج لبنان منذ توليه مهام منصبه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبلي ميقاتي، الذي يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتتناول زيارة ميقاتي، في مصر، دعم علاقات التعاون بين مصر ولبنان في كل المجالات وسبل تطويرها في الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتزويد لبنان بالغاز المصري، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات اللبنانية الخليجية ودور مصر وجامعة الدول العربية فى دعم تلك العلاقات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك