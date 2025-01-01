أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، عن خططها لفرض حظر مدى الحياة على بيع السجائر للأجيال الشابة من مواليد 2011 فصاعدا كجزء من هدف البلاد لتكون "خالية من التدخين" بحلول عام 2025.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية أيضا خفض عدد تجار التجزئة الذين يبيعون السجائر كجزء من خطتها الطموحة، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الإخبارية الاسترالية.

وسيعتبر بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى أي شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أقل جريمة عندما يبدأ تطبيق التشريع اعتبارًا من عام 2025، فيما يستطيع النيوزيلنديون حاليًا شراء السجائر وتدخينها بمجرد بلوغهم سن 18 عامًا. لكن التشريع الجديد يعني أن سن التدخين القانوني سيزداد كل عام. كما سيتم تخفيض نسب النيكوتين في ظل الخطط التي أعلنت في البرلمان اليوم من قبل نائبة وزيرة الصحة عائشة فيرال.

وقالت فيرال: "لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا ويسبب واحدا من كل أربعة سرطانات. نريد أن نتأكد من أن لا يبدأ الشباب التدخين أبدًا، الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ لن يتمكنوا أبدًا من شراء التبغ بشكل قانوني."