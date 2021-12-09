تنسيق كويتي إماراتي يضبط كويتيا بحوزته 120 ألف حبة مخدرة

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ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية يوم الأربعاء أن التنسيق الأمني بين الكويت والإمارات أسفر عن ضبط كويتي بحوزته 120 ألف حبة مخدرة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن "قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط المواطن وبحوزته عدد 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع الكبتاغون وذلك بقصد الاتجار بها".

وأضافت الإدارة في بيان "في ظل التنسيق والتعاون الدائم والمشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات الكويتي ونظيره الإماراتي، فقد وردت معلومات سرية تفيد عن قيام كويتي لديه كمية كبيرة من المؤثرات العقلية نوع "كبتاغون".

وتابعت قائلة: "وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والمراقبة والتي استمرت لأيام، وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وضبطه متلبسا أثناء بيعه كمية من المؤثرات العقلية من نوع كبتاغون".



وبمواجهته، أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.