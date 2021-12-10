علّق المطرب هاني شاكر، على تصدر أغنية "شيماء" تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.



وقال خلال برنامجه "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "سمعت أغنية شيماء، وضحكت لما شوفتها، وزعلت لما الأغنية دي تبقى تريند".



وشدّد على ضرورة تحقيق بعض السيطرة على هذا الكم من الأغاني التي وصفها بأنها من تحت "بير السلم".



وعلّق على موقف النقابة من يوسف سوسته مغنى أغنية "شيماء" حال تقدمه لنقابة الموسيقيين قائلًا: "لو بيغني كويس ومخلص جيش وورقه سليم ولو بيعرف يغني يدخل النقابة ونساعده يدور على أعمال فنية أخرى".



وعن مواجهة هذه النوعية من الأعمال الفنية، قال شاكر: "يوجد كم هائل من الأغاني الخارجة على السوشيال ميديا.. شيء يحزن ولازم نخاف على أولادنا وفي تنسيق مع جهات رسمية لفلترة الأغاني دي".



وأكمل: "في أمل إن اليوتيوب يوقف الأغاني دي وفى دول بتكلم اليوتيوب وبترفض نوعيات معينة وإحنا مش اول ناس نطلب ده".