التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدعو الكاميرون للانضمام كدولة عضو

دعا الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الكاميرون للانضمام إلى التحالف كدولة عضو؛ نظراً لما لها من مكانه سياسية واقتصادية وعسكرية في منطقة وسط الغرب الأفريقي، ومالها من خبرات كبيرة في مجالات مكافحة الإرهاب المختلفة.

وأكد المغيدي -خلال لقائه بسفير الكاميرون لدى السعودية أيا تجاني والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس- الدور الكبير الذي تقوم عليه الكاميرون في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف ووقوفها بالمرصاد للجماعات الإرهابية المتطرفة، والتي من شأنها إثارة الفوضى والخراب باسم الدين الإسلامي.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة لآخر الإحصاءات والأرقام والمعلومات المعنية بالأعمال الإرهابية المختلفة من خلال غرفة الموقف.

ومن جهته أشاد السفير الكاميروني بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، فيما يتعلق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركاً مع المنظمات والتحالفات الدولية التي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة في دعم هذا التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.