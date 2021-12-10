القضاء البريطاني قد يفصل غدا في طعن واشنطن بقرار رفض تسليم أسانج مؤسس ويكيليكس

من المرتقب أن تصدر محكمة لندن العليا حكمها، غدا الجمعة، بشأن طعن الحكومة الأمريكية بقرار رفض تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، لواشنطن.



واستمعت المحكمة مؤخرا إلى طعن واشنطن ضد قرار محكمة أدنى رفضت تسليم الصحفي المتهم بتسريب وثائق أمريكية سرية، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وفي الحكم السابق، صرحت القاضية فانيسا باريتسر بأنها لا تستطيع الموافقة على التسليم لأنه سيكون "قمعيا"، باعتبار أن أسانج معرض لخطر تدهور صحته العقلية والانتحار في سجون الولايات المتحدة.



ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.