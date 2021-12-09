التعليم: بدء التسجيل الإلكتروني لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

تبدأ وزارة التربية والتعليم إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من الأحد المقبل، خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

وقالت الوزارة، فى خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب، ويبدأ التسجيل من خلال الموقع الالكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري، وقيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، وخاصة الصورة الشخصية للطالب، حيث سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب.

وطالبت الوزارة، المدارس، بطباعة الكشوف الإلكترونية وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة، وسيتم الانتهاء من إتاحة التسجيل على الموقع بنهاية الإثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري.