موسكو تأمل بتشكيل أجهزة سلطة دائمة في ليبيا بنتيجة الانتخابات

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف وفد اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5".

وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلو وزارة الدفاع الروسية تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا عشية الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر، حسب بيان للخارجية الروسية صدر الأربعاء.

وقال البيان إن "الجانب الروسي أعرب عن أمله في أن يتم بنتيجة الانتخابات المقبلة في ليبيا تشكيل أجهزة سلطة دائمة تستطيع إتمام العمل على توحيد الهيئات الحكومية والأجهزة الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وجرى التأكيد على "الاستعداد المبدئي لدعم المواقف التوافقية للجنة العسكرية المشتركة أثناء حل المسائل العملية لضمان سحب كافة الجماعات المسلحة والتشكيلات العسكرية غير الليبية بشكل متزامن وتدريجي ومتزن".