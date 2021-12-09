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المنتخب يستعد للأردن بمشاركة أفشة

كريم صلاح
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 7:22 م

أدى المنتخب الوطني تدريبه المسائي اليوم استعدادا للقاء الأردن يوم السبت المقبل في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بالدوحة، شارك في جزء من المران الجماعي محمد مجدي "أفشة"، بينما واصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.

ويختتم المنتخب الوطني استعداداته بتدريب في الخامسة من مساء غد بتوقيت الدوحة سيكون مفتوحًا في ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام ، يسبقه في الثالثة والنصف مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السولية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني لمباراة السبت المقبل.


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