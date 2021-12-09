أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها على الحدود مع أرمينيا بنيران من الجانب الآخر من الحدود.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج)، أن وحدات الجيش ردت على مصدر إطلاق النيران.

وحمّلت البلاد القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا كافة المسؤولية عن التصعيد.

وكانت أذربيجان أجبرت جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، بعد معارك عنيفة بدأت في 27 سبتمبر من العام الماضي واستمرت لأكثر من شهر، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 6500 شخص.

ورغم وقف إطلاق النار، هناك مناوشات متكررة يتهم كل جانب منهما الآخر بالمسؤولية عنها. ويصعب التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتثير أية توترات بين الجانبين المخاوف من أن الصراع الدموي قد يتجدد مرة أخرى.