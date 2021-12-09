حركة النهضة التونسية تعلن وفاة أحد أعضائها بحريق في مقرها الرئيسي

أعلنت حركة النهضة في تونس، مساء اليوم الخميس، عن وفاة أحد أعضائها إثر اندلاع حريق في مقرها الرئيسي.

وقالت الحركة في بيان على صفحتها بفيسبوك، إن حريقا اندلع ظهر اليوم بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير لم تتضح أسبابه بعد.

وأضافت أنه بحسب بعض الشهود العيان، أسفر الحريق عن وفاة أحد أعضاء الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعربت الحركة عن شكرها لأفراد الحماية المدنية الذين تدخلوا على وجه السرعة لإخماد الحريق ونجدة المتواجدين بالمقر.

كما تمنت الشفاء العاجل لبقية المناضلين المتضررين، معربة عن تعازيها لأهل الفقيد.