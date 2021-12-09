ضاحي خلفان: العمل يوم الجمعة لم يحرمه الإسلام

علق الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي في سلسلة تغريدات على "تويتر" على مشروعية العمل يوم الجمعة.

وقال خلفان إن ‏"مشروعية العمل يوم الجمعة لم يحرمها الإسلام، ‏بل إن يوم الجمعة البعض يقضيه في لهو لا معنى له".

وأضاف أن ‏"يوم الجمعة في السابق كان يوم عمل بدليل أن الله أمرنا إذا نودينا للصلاة من يوم الجمعة أن نذر البيع.. والبيع يشمل البيع والشراء.. وهذا يعني أنه كان يوم عمل وهو امتحان لذوي المصالح.. هل يذرون البيع فيأتون الى الصلاة من يوم الجمعة.. لكن لو كان طبيبا ويجري عملية في غرفة العمليات".

وتابع: "‏ديننا يسر.. سبحان الله لو كان التكليف لمن هم في الواجبات المهمة للغاية أن يتركوها يوم الجمعة لكان ذلك أمرا شاقا".

‏وأضاف: "‏من يظن أن العمل يوم الجمعة مخالف لشرع الله عزات انه ما يعرف شئ".

وقال: "‏ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية.. بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله.. فلا يتفلسف البعض".

وتابع: "‏التغريدة تعني أن جعل يوم الجمعة يوم عمل لا يخالف شرع الله.. الذين يحاولون خلق البلبلة معروف قصدهم السيء".

واختتم سلسلة تغريداته بالقول: "من يشكك في ولائنا لقادتنا لا يعرف عنا شيئا..نحن الجبال التي لا تميل مع الريح".

وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت الثلاثاء عن اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الـ12 ظهرا، ابتداء من الأول من يناير 2022.