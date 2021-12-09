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أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق دقميرة ) بقرية دقميرة - مركز شرطة كفر الشيخ، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ ، ويكون مقره داخل مقر جمعية تنميـة الجتمع بالقرية.

ونص القرار على أن يقوم الفرع الجديد بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص للفرع المختص مكانيا أو نوعيا على أن يعمل الفرع ثلاثة أيام هى (السبت والأحد والاثنين) من كل أسبوع.

ونص القرار على أن يبدأ العمل بالفرع اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢.