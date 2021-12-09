بلينكن يبحث هاتفيا مع أمين عام الناتو خيارات الحلف بشأن أوكرانيا

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي " ناتو" خيارات الحلف بشأن أوكرانيا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الجانبين ناقشا الموقف في ضوء المباحثات الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء بين وخصوصًا ما يتعلق ببدائل الحلف ردا على مزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا.

وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم الخارجية إن بلينكن أشاد بالجهود المستمرة للأمين العام للناتو من أجل زيادة الوعي والوحدة داخل الحلف، وكذلك لتنظيمه اجتماعا وزاريا خارجيا ناجحا للناتو في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في ريجا بلاتفيا.