 سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة «حظر الكيميائي» وتطالب بنزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة - بوابة الشروق
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سوريا تؤكد تعاونها مع منظمة «حظر الكيميائي» وتطالب بنزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رويترز
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 5:29 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 5:29 ص

أكدت سوريا أنها مستمرة في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وشددت على ضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "لأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وجدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إدانة بلاده "القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف".

وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر "فيسبوك" أن صباغ أبدى أسف بلاده لمحاولات البعض تشويه تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن "معلومات الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة كاملة ودقيقة، وسوريا مستعدة للعمل بشكل شفّاف وموضوعي مع فريق تقييم الإعلان".


وجدد صباغ التعبير عن أسف سوريا "لتحويل بعض الدول منظمة الحظر إلى منصة توظفها لاستهداف دول بعينها".

 

 

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