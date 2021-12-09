بريطانيا: متغير «أوميكرون» قد يتسبب في عدد حالات إصابة أكبر من «دلتا»

أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن المتغير الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يتسبب في عدد حالات إصابة أكبر من "دلتا".

وأضافت الوكالة البريطانية، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن التحليلات تشير إلى وجود خطر متزايد لانتقال العدوى داخل الأسر وزيادة خطر معدلات الانتشار.

وأوضحت "سكاي نيوز" أنه إذا استمر معدل الإصابات والنمو على ما هو عليه فإن من الممكن أن يصبح ما لا يقل عن 50٪ من حالات كورونا بسبب متغير "أوميكرون" خلال الأسبوعين إلى الأربعة القادمين.