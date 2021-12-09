 هولندا تسجل 20 ألفا و994 إصابة جديدة و35 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 20 ألفا و994 إصابة جديدة و35 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 8:51 ص

 سجلت هولندا 20 ألفا و994 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 35 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و814 ألفا و521 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و153 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و763 ألفا و300 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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