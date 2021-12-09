واعظات القافلة الدعوية تشيد بالمرأة السيناوية ودورها

أوفد الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، قافلة دعوية إلى محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بهدف التوعية بوسطية الإسلام، فضلاً عن التوعية المجتمعية، خاصة القضايا التي تخص المرأة مثل الختان وغيرها.

وخلال القافلة، أكدت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات أن قافلة الأزهر الشريف ‏تزور المحافظة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف استجابة لرؤية القيادة السياسية ‏للدولة المصرية في التوعية المجتمعية في مختلف أماكن الجمهورية، وخاصة الأماكن الحدودية والنائية، والتي تحتاج إلى مثل هذه ‏اللقاءات التوعوية المهمة .

وتستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية وإلقاء الدروس الدينية بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية، علاوة على إلقاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد في مدن المحافظة.