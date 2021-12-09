أعلنت الحكومة الدنماركية، عن بعض القيود الجديدة، على الطلاب والموظفين والحانات والنوادي الليلية والمطاعم، التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غد الجمعة؛ لمحاولة السيطرة على الوباء خلال فترة عيد الميلاد.

وطالبت الحكومة الدنماركية، طلاب المدارس حتى الصف العاشر، بالدراسة عن بعد خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الميلاد، كما أمرت بإغلاق النوادي الليلية والحانات والمطاعم في منتصف الليل في محاولة لمواجهة الزيادة الطفيفة في حالات كورونا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوصت رئيسة الوزراء، ميت فريدريكسن، المواطنين، بالعمل من المنزل، وحظر الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا، وارتداء الكمامات في المطاعم في وقت عدم تناول الطعام، ابتداء من غد الجمعة ولمدة 4 أسابيع.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك: "من المؤكد أن ظهور متحور أوميكرون سيزيد من احتمالية انتشار العدوى، وسيتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات، وبالتالي من المحتمل أن تكتظ المستشفيات بمرضى كورونا، لذلك فإن المتحور الجديد ينطوي أيضا على خطر كبير يتمثل في زيادة العبء على الخدمات الصحية، ولهذا السبب يتعين علينا الآن بذل المزيد من الجهود لمحاولة كبح انتشار الوباء".