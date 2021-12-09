كبار علماء كوفيد في جنوب إفريقيا يتلقون تهديدات بالقتل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن كبار العلماء والباحثين في جنوب إفريقيا الذي يتصدرون المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، يواجهون تهديدات بالقتل.

ويضم هؤلاء جليندا جراي، رئيسة مجلس البحوث الطبي في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن الموقع الإخباري الرئيسي في البلاد "نيوز 24".

وقالت جراي للموقع الإلكتروني إنها تلقت تهديدا بالاغتيال، عبر خطاب أرسل للرئيس سيريل رامافوزا، ربما من أفراد يرفضون الحصول على لقاحات.

وتأتي هذه الرسالة العدائية بعدما رصد علماء في جنوب إفريقيا سلالة جديدة شديدة التحور لفيروس كورونا، والمعروفة حاليا باسم "أوميكرون"، يوم 25 نوفمبر الماضي.

وبدأت الحكومة النظر في إعطاء اللقاح بشكل إلزامي لزيادة معدل التطعيم الضعيف.

وقالت جراي لـ"نيوز 24" إن ذلك "جعلني اشعر بالقلق بشأن اعتقاد الناس أننا لا نشهد جائحة خطيرة، وأننا لسنا في أزمة".

وأضافت أنهم يرون العلماء كأهداف سهلة لأننا نقوم بتوضيح نتائجنا علانية، يجب أن يعرف الناس أن العلماء يتعرضون لتهديد.

وتم توجيه تهديدات أيضا إلى توليو دي أوليفيرا، مدير معهد التسلسل الجيني في جنوب إفريقيا الذي قدم نتائج عن أوميكرون قبل أسبوعين.