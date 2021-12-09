أجرى أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإخلال والتجديد الجاري تنفيذها بالمسرح الصيفي المكشوف بمدينة طور سيناء؛ لمتابعة مراحل التنفيذ به، والوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل على تذليلها.

وقال مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه جارٍ تطوير المسرح في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية وخاصة بالمحافظات الحدودية والنائية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع كفاءة المسرح ليصبح منارة ثقافية ترفيهية بمدينة طور سيناء.

وأكد أن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى للمشروع تخطت 35%، وتسير عمليات الإحلال والتجديد للمسرح وفقاً للتوقيتات الزمنية المتفق عليها، ويتضمن المشروع مبنى إداري، ومبنى كبار الزوار، ومبنى الخدمات المتعددة، ومبنى قاعة المؤتمر، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى، في منتصف إبريل من العام المقبل بتكلفة تتخطى الـ29 مليون جنيه.