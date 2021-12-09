أعلنت وزراة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، العثور على جثة متفحمة لشخص داخل مقر حزب حركة "النهضة" بعد الحريق الذي اندلع به منذ ساعات.

وأشارت الداخلية - في بيان لها - إلى أنه تم إجلاء كل المتواجدين بالمبنى ونقل 18 مصابًا لتلقي العلاج من بينهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرض لكسور متعددة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعريف بهوية الشخص الذي لقي مصرعه وهو من مواليد سنة 1970 وقاطن بحي التحرير في العاصمة تونس.

وقالت الوزارة إنه على إثر تلقي إشعار الساعة 14:24 بنشوب حريق بمقر حزب حركة "النهضة" بمنطقة "مونبليزير" بالعاصمة، تم على الفور إعلام قاعات العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية والمصالح الأمنية المختلفة لإجراء كل ما يلزم من أعمال إطفاء ونجدة وإنقاذ وتحري أمني.

كما تم تكليف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية بالانتقال إلى موقع الحريق والإشراف على عمليات النجدة والإنقاذ.

ومازالت التحقيقات جارية بالتنسيق مع النيابة العمومية لتقصي الحقيقة والوقوف على ملابسات الواقعة ومسئولية كل طرف ولإنارة الرأي العام.