اعتقلت الشرطة الملكية الكندية شخصا في مدينة بروسار الكيبيكة للاشتباه بأنه كان يعمل لصالح شركة فضائية صينية عندما كان موظفا لدى وكالة الفضاء الكندية.

وذكر راديو كندا الدولي، اليوم الخميس، أن الشرطة الملكية اعتقلت وانبينج جينج (61 عاما) إثر تحقيق أجراه الفريق المتكامل للأمن الوطني، ووجهت له تهمة خيانة الأمانة.

وتفيد معلومات أولية أن وانبينج جينج استغل وضعه كمهندس لدى وكالة الفضاء الكندية من أجل التفاوض بطريقة سرية نيابة عن شركة فضائية صينية بشأن محطات أقمار اصطناعية مزمع إنشاؤها في إيسلندا.

وأوضحت الشرطة أن المهندس لم يكن مخولا القيام بهذا النوع من اللوبي لصالح وكالة الفضاء الكنديّة.

ومن المقرر أن يمثل وانبينج جينج أمام المحكمة في مدينة لونجوي في 15 ديسمبر الجاري.

وأكدت وكالة الفضاء الكندية حسب معلومات أفادت بها لِراديو كندا،أنها تتعاون منذ البداية في التحقيق، ولكنها تمتنع عن التعليق بشأنه لأن القضية مطروحة أمام القضاء.