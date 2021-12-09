أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أهمية انتهاج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف الديني.

جاء ذلك خلال استقبال تبون، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة الجزائرية، لعميد مسجد باريس، الدكتور شمس الدين حفيز.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أن الرئيس تبون أكد تأييده المطلق في تسيير هذا المسجد الروحي العريق، موجهًا الدكتور حفيز بمواصلة جهوده والارتقاء بأداء هذه المؤسسة، وذلك بانتهاج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

وحضر اللقاء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبد العزيز خلف، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

في السياق ذاته، أهدى عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز، لرئيس الجمهورية الجزائرية، نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، والتي أعيدت طباعتها بإشراف مسجد باريس، وتم مراجعتها من قبل كوكبة من الأئمة المنتدبين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.