يُجري أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي جولة خارجية غدًا الجمعة، يستهلها بزيارة إلى مدينة ليفربول البريطانية للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والتنمية لمجموعة دول السبع الكبرى ثم يتوجه بعدها إلى زيارة إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن مشاركة بلينكن في اجتماع ليفربول تأتي بناء على دعوة من بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع لهذا العام، حيث يناقش وزراء دول المجموعة قضايا سبل تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز قطاعات الصحة والمناخ في الدول المختلفة إضافة إلى التحديات الأمنية الدولية.

وأوضح البيان أن زيارة بلينكن لإندونيسيا وماليزيا وتايلاند تأتي بعد عدد من الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون لهذه المنطقة تأكيدا للعلاقات القوية الأمريكية مع منطقة الدول المطلة على المحيطين الهندي والهادئ وهذه الدول عناصر رئيسية لاستراتيجية إدارة بايدن في هذه المنطقة حيث سيتم التركيز في الزيارة على قضايا الأمن والصحة والاقتصاد والروابط بين شعوبها وبين الشعب الأمريكي.