اليابان: محادثات مع «فايزر» الأمريكية للتعجيل باستلام اللقاح المضاد لكورونا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن بلاده تجري محادثات مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة /فايزر/ بشأن إمكانية التعجيل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، في إطار جهود الدولة لتكثيف حملة التحصين بالجرعات المعززة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كيشيدا في جلسة برلمانية، ردًا على سؤال من أحد المشرعين المعارضين، قوله "حاليا نتفاوض (مع فايزر) بشأن إمكانية تقديم جدول الإمداد".

ومن المقرر أن تتسلم اليابان 120 مليون جرعة لعام 2022 من شركة فايزر، التي أعلنت أمس إن الجرعة الثالثة من لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن توفر حماية كافية ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اليابان وافقت على استخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 كجرعة معززة، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل لقاح آخر من شركة موديرنا الأمريكية للأدوية على الضوء الأخضر.

وكانت اليابان قد حددت فترة ثمانية أشهر بين الجرعة الثانية والجرعة الثالة المعززة، مع إعطاء الجرعات الثالثة للعاملين في مجال الرعاية الصحية بداية من شهر ديسمبر الجاري وتلك الخاصة بالمسنين ابتداء من يناير المقبل، غير أن كيشيدا قال إن الحكومة تخطط لتقليص الفترة بين الجرعتين الثانية والمعززة.