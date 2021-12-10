محافظ دمياط: الرقابة الإدارية شريك أساسي في حماية المال العام

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بجامعة دمياط، تحت عنوان "نمنع ونكافح لنزدهر"، والتي جاءت بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والعميد عادل الشناوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والمقدم أيمن عبد الفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشددت "عوض" على أهمية الندوة التي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لتفعيل قيم النزاهة والشفافية، ونشر التوعية بمخاطر الفساد، وتسليط الضوء حول سُبل مكافحته، تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أعلنتها الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشادت بجهود الدولة فى هذا الملف، قائلة: "هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامي للجهاز التنفيذي وشريك أساسي، وأيضا حماية المال العام"، كما لفتت إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة، وأيضاً ضرورة نشر الوعي بآليات مكافحة الفساد.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الرقابة الإدارية على ما يبذلونه من جهد كبير في هذا الملف، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما توجهت بالشكر أيضاً إلى جامعة دمياط لرعايتها للندوة.

ومن ناحيته، قال العميد عادل الشناوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، إن الفساد ظاهرة تهدد التنمية المستدامة والاستقرار، وتعرض سيادة القانون للخطر، ومن هنا جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الفساد، لتفعيل عدد من الأهداف، يأتي أهمها إذكاء الوعي بمخاطر الفساد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قد حققت خطوات غير مسبوقة في ملف مكافحة الفساد باعتباره عقبة رئيسية تعرقل مسيرة التنمية والإصلاح الإداري.

وتضمنت كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تسليط الضوء حول جهود الدولة المصرية لدعم هذا الملف، وما تم تحقيقه من تعاون دولي واقليمي، بالإضافة على استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، وأهم أهدافها لدعم مكافحة الفساد والقضاء على منابعه، ودعم جهات تنفيذ القانون، الى جانب العمل على زيادة الوعى المجتمعى بسبل مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.