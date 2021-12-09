الأمن العام الإسرائيلي: تفكيك خلية لحماس في الخليل كان يتم تشغيلها من تركيا

أفاد تقرير إسرائيلي اليوم الخميس بأن جهاز الأمن العام (شاباك) فكك "خلية إرهابية جديدة تابعة لحركة حماس"، في منطقة الخليل بالضفة الغربية، مضيفا أنه كان يتم تشغيلها من تركيا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه جرى اعتقال عناصر الخلية الأربعة في قرية صوريف قرب الخليل خلال الأسابيع الماضية.

وعثر بحوزتهم على سلاح رشاش ومبلغ مالي "كان سيخصص لتمويل عمليات إطلاق نار إرهابية".

وأضافت الهيئة أن السجين الفلسطيني السابق عبد الرحمن غنيمات، وهو من أبناء صوريف وأفرج عنه في إطار "صفقة شاليط"، كان يقوم بتوجيه الخلية من تركيا.