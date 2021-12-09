الولايات المتحدة وأيسلندا تجددان التزامهما بمواصلة التعاون في مواجهة التحديات العالمية

جددت الولايات المتحدة وأيسلندا، التزامهما بمواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات العالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعافي من وباء كورونا وآثاره على التجارة، وحلول الطاقة الخضراء لمعالجة أزمة المناخ.

جاء ذلك، وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس؛ بمناسبة انطلاق الحوار الثالث للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأيسلندا بقيادة مسؤول مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية مات موراي، والمدير العام الأيسلندي للتجارة الخارجية والشؤون الاقتصادية راجنار كريستجانسون.

وتعهد الجانبان بالبناء على علاقاتهما الاقتصادية القوية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية وأمن الاستثمار وحماية البنية التحتية الحيوية.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن إيران لاتزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن الوقت يضيق أمام المفاوضات النووية مع إيران.

وأضاف برايس -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن واشنطن ستعرف في القريب العاجل ما إذا كان الإيرانيون سيعودون للتفاوض بحسن نية، مشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد وصفت الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انعقدت الأسبوع الماضي بين إيران ودول مجموعة 4+1، بأنها مخيبة للآمال، مؤكدة أن إيران لم تكن مستعدة لإحداث أي تقدم خلال المفاوضات.

يشار إلى أن جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس.