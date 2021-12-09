البعثة الأثرية لجامعة برشلونة تقدم حصاد اكتشافاتها بمدينة أوزوريس في البهنسا بالمنيا

بدأت البعثة الأثرية التابعة لجامعة برشلونة -معهد دراسات الشرق الأدنى القديم (IPOA)- عملها في مدينة أوزوريس، الواقعة في البهنسا (المنيا)، بقيادة الدكتورة مايتي ماسكورت روكا، والدكتورة إستر بونس مييادو، في 10 نوفمبر الماضي، وستنتهي في 10 ديسمبر الجاري.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الخميس، اكتشفت البعثة، خلال فترة عملها بالقطاع 36، الذي بدأ العمل به عام 2019، وعثرت بالفعل على ما مجموعه 7 مقابر من فترة العصر الصاوي-الفارسي، و4 مقابر من العصر الروماني، وكلها مبنية بالحجر.

واكتشفت العام الجاري، 5 خبيئات بيزنطية، مبنية بأقبية أسطوانية مصنوعة من الطوب اللبن، وبداخلها العديد من الأشخاص المدفونين، 3 مقابر أخرى من العصر الروماني بها مومياوات محنطة، بعضها بورق مقوى متعدد الألوان، و3 برقائق ذهبية على اللسان، وهو طقس لحماية المتوفي يُعد من السمات المميزة لمقبرة مدينة أوزوريس الرومانية، التي اكتشف بها حتى الآن 14 من هذه الألسنة الذهبية. بالإضافة إلى ذلك، عُثِر تحت أحد هذه المقابر الرومانية على هيكل جنائزي من العصر الفارسي.

وبمتابعة أعمال التنقيب نحو الشرق من هذه المقبرة الأخيرة، اكتشفت مقبرتان من العصر الصاوي (664-525 قبل الميلاد)، كانت إحداهما مفتوحة منذ العصور القديمة، ولكن يوجد بداخلها تابوت مصنوع من الحجر الجيري له غطاء على هيئة سيدة، وبداخله عددا كبيرا من الخرز، وعقود من الخزف المزخرف تُكَوُن جزءا من القلائد الجنائزية التي تغطي المتوفي، وكذلك تميمة حجرية لمسند رأس بجودة ممتازة.

القبر الثاني كان مغلقا ولم يفتح من قبل، ويحتوي على تابوت مجسم له غطاء على هيئة رجل، وبداخله شخص محنط مع تمائم مختلفة (عين حورس، جعارين، تمثال للإله حورس، أعواد بردي، ريش مزدوج، قلوب، ..)، وجعران قلب، والعديد من الخرز وعقود من الخزف المزخرف التي تُكَوُن جزءا من القلائد الجنائزية التي كانت تغطيه.

وُجِدَ بالمقبرة جميع المرفقات الجنائزية: الأواني الكانوبية الأربعة ذات الأحشاء المحنطة بداخلها، 399 أوشبتي من الخزف المزخرف، وإبريق خزفي به بقايا لفائف.

أنجزت البعثة الأثرية عملها تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، وجامعة برشلونة -معهد دراسات الشرق الأدنى القديم (IPOA)-، ومؤسسة بالارك والجمعية الكاتالونية لعلم المصريات، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور حسن عامر، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة.