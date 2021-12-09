الاتحاد الأوروبي يمدد حظر فرض رسوم تجوال على الاتصالات المحمولة لمدة عقد جديد

تم التوصل اليوم الخميس إلى اتفاق مؤقت لتمديد منع شركات اتصالات الهاتف المحمول في دول الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم تجوال على اتصالات المستخدمين لمدة عشر سنوات أخرى.



وقال تيري بيرتون مفوض شؤون السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي إن "السفر إلى الخارج دون قلق بشأن فاتورة الاتصالات جزء مهم من تجربة السوق الأوروبية الموحدة لكل الأوروبيين".



كان البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد قد توصلا إلى اتفاق لتمديد السياسة الشعبية بشأن حظر رسوم التجوال حتى 2032. وكانت المرة الأولى التي تم فيها التوصل إلى اتفاق مماثل في يونيو 2017.



وسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من رسوم التجوال تدريجيا منذ 2007، على أساس أن سكان الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يدفعوا رسوما أعلى عند استخدام هواتفهم المحمولة عند السفر من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد.