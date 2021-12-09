إدانة قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لأي بالمشاركة في فعاليات محظورة في ميدان تيانانمن

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أنه تم إدانة جيمي لاي مؤسس صحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي تم حلها، بالمشاركة في فعاليات محظورة في ميدان تيانانمن.

وقد أدين لاي والمحامي والمشارك في التنظيم شوي هانج تونج والناشطة جوينيث هو بتهمة التجمع غير القانوني.

وكانت السلطات قد وجهت اتهامات لـ 24 سياسيا سابقا وناشطا بسبب مشاركتهم في فعاليات بالشموع في الرابع من حزيران/يونيو 2020 لاحياء ذكرى مذبحة تيانانمن 1989 . وقد أدين الـ24 شخصا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست، تم الحكم على عشرة منهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 أشهر، وصدر حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاثة أشخاص.

ومن المقرر صدور حكم بحق الجميع الأخرين الاثنين المقبل.

ويقضى لاي / 73 عاما/ عقوبة السجن على خلفية إدانته بتهم منفصلة لدوره في تجمعات غير مصرح بها خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019.

ويشار إلى أنه على مدار العامين الماضيين، حظرت الشرطة الفعاليات باستخدام الشموع، التي تجتذب أعدادا كبيرة، استنادا إلى المخاطر الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

مع ذلك، اعتبر المنتقدون الحظر جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا على المعارضة في المدينة، بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع 2020.