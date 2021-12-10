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جوتيريش يعلن حضوره أولمبياد بكين رغم مقاطعة عدة دول

وكالات
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 11:17 م
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،حضوره أولمبياد بكين رغم مقاطعة من عدة دول.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقاطعة بعض الدول الغربية لأولمبياد بكين دبلوماسيا بـ"الخطوة التافهة".

وفى وقت سابق، أعلنت فرنسا عدم مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022.

وقال وزير التعليم الفرنسي والشباب والرياضة "جان ميشيل بلانكير" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الفرنسية اليوم الخميس، إنه بالنسبة للمقاطعة الدبلوماسية، فرنسا لن تفعل ذلك.

وأوضح "بلانكير" أن "الرياضة عالم في حد ذاته، يجب حمايته من التدخل السياسي، وإلا ينتهي بنا الأمر بقتل المنافسة".

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