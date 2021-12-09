واشنطن: وكيلة الخارجية الأمريكية تبدأ جولة لمناقشة القضايا الإقليمية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وكيلة الوزارة للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بدأت جولة تشمل الإمارات وبريطانيا وإسرائيل والضفة الغربية.

وذكرت الوزارة -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن نولاند ستلتقي في الإمارات كبار المسؤولين؛ لمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية الرئيسية وتعزيزها، ثم ستزور الدبلوماسية الأمريكية معرض إكسبو 2020 دبي.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تنضم نولاند بعد ذلك إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في ليفربول بإنجلترا؛ لعقد اجتماع مع وزراء الخارجية والتنمية في مجموعة السبع.

ووفقا للبيان، تواصل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جولتها إلى إسرائيل والضفة الغربية، حيث ستناقش القضايا الثنائية والإقليمية مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وتلتقي بممثلي المجتمع المدني.