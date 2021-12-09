الصحة العالمية: متحور«أوميكرون» يمكن أن يغير مسار الوباء

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن متغير "اوميكرون" من فيروس كورونا شديد التحور يمكن أن يغير مسار الوباء.

ونقلت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قوله في إفادة إعلامية من جنيف بسويسرا، إن التأثير الدقيق للمتحور "لا يزال من الصعب معرفته".

وأضاف تيدروس "تشير بعض السمات الخاصة بأوميكرون، بما في ذلك انتشاره على مستوى العالم والعدد الكبير من الطفرات، إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الوباء".

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التغيرات الجينية للفيروس تؤثر على حدته وتجعله أكثر عدوى بكثير من السلالات السابقة.