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كندا تنضم إلى أمريكا وبريطانيا في مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 12:52 ص | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 12:52 ص

ألمح جاستن ترودو رئيس وزراء كندا إلى انضمام بلاده إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، فيما يعيد تقييم علاقة حكومته مع الصين.

وقال ترودو للصحفيين اليوم الأربعاء متحدثا إلى جانب وزيري الخارجية والرياضة في أوتاوا: "نشعر بقلق شديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل الحكومة الصينية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعني القرار أن المسؤولين الحكوميين سيقاطعون الفعاليات، إلا أن الرياضيين سيشاركون في الألعاب. وقال رئيس الوزراء إن المتنافسين الكنديين "سيستمرون في الحصول على دعمنا الكامل فيما يعرضون النجاح الباهر لكندا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".

وما زالت حكومة ترودو تتشاور بشأن حظر شركة الاتصالات الصينية "هواوي تكنولوجيز" من المشاركة في أعمال شبكة الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية في كندا.

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