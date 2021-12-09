حسن يوسف: عزموني على مهرجان الجونة بشرط تواجد الأسرة في حجرة واحدة

أعرب الفنان حسن يوسف، عن حبه وتقديره للمهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم دعوته لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن الفنانة بشرى تواصلت مع ابنه عمر؛ لدعوته على المهرجان، متابعًا أنها أكدت عدم وجود حجرات في الفندق.

وتابع، أن الدعوة التي تمت للأسرة كلها بشرط التواجد في حجرة واحدة، مضيفًا أن نجله عمر لم يخبره بهذا الأمر إلا بعد انتهاء المهرجان.

واستكمل، أنه منذ بدء الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ19" لا يستطيع التنقل والتنزه، متابعًا أنه قلق بشأن انتشار فيروس كورونا لذلك يفضل الجلوس في المنزل وعدم الاختلاط مع الغير.